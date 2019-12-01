Владелец сети брянских строительных магазинов заплатит более 100 тыс долга

Брянская «Чистая планета» на прошлой неделе одержала победу в арбитражном суде у очередного должника, не желавшего платить за услугу по вывозу мусора.

Речь идет о владельце сети брянских магазинов «Стройка». Его обязали выплатить более ста шести тысяч рублей – именно такой долг фирма «Оливин» накопила с января по май 2019 года.

Также с должника взыскали судебные расходы: 17 тысяч рублей и госпошлину – более двух тысяч. Всего нарушение предпринимателю обошлось в 125 тыс рублей с лишним.

По словам Виктории Кытиной, начальника юридической службы АО «Чистая планета», некоторые фирмы и бизнесмены до сих пор не платят за вывоз отходов, мотивируя тем, что у них нет мусора.

«Или что их подпись в договоре с регоператором отсутствует, а значит, договор не заключен. Но поступая так, они не только накапливают долг, но и нарушают закон», - объяснила Кытина.

Согласно федеральному закону, личная подпись потребителя услуги не нужна, это относится не только к обычным гражданам, но и индивидуальным предпринимателям, и фирмам.