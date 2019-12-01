Подростки из брянских колоний побывали на фабрике елочных игрушек

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Серьезное ДТП случилось в Ленинском районе Смоленска 20 декабря, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2019 году.

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.

В преддверии зимних каникул железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели открытый урок по безопасности для детей Открытой (сменной) школы №1 города Смоленска, в котором приняли участие их родители и преподаватели. В этот период подростки проводят больше времени на улице, при этом не всегда контролируются взрослыми.

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Работники брянских колоний свозили детей осужденных, а также подростков, находящихся на учете в подразделениях УФСИН области, на фабрику елочных игрушек.

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