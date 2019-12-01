Подростки из брянских колоний побывали на фабрике елочных игрушек
Работники брянских колоний свозили детей осужденных, а также подростков, находящихся на учете в подразделениях УФСИН области, на фабрику елочных игрушек.
Такую экскурсию организовали в преддверии Нового года.
Ребятам рассказали о производстве стеклянных елочных украшений. Объяснили, что игрушки создаются вручную. В цехах участники поездки увидели работу стеклодувов и художников, а также весь процесс создания.
Новогодние игрушки ручной работы Карачевской фабрики поставляются и на Кремлевскую елку.
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