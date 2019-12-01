В Дятькове местных жителей возмутило безобразие около церкви

Рекламный баннер около храма испортил настроение жителям Дятькова, информация об этом 24 декабря появилась в одной из соцсетей.

Автор поста спросил у подписчиков, мол, за что чиновники ненавидят многострадальную малую Родину.

«Дать разрешение разместить рекламу таким образом, чтобы испортить вид на единственную достопримечательность, города могли, извините за грубость, только …. На храм прилепите ещё какой-нибудь баннер и радуйтесь», - поделился автор публикации.

Некоторым подписчикам «безобразие» тоже не пришлось по душе.

Еще одни написали:

«Не переживайте бизнес священников не пострадает».