В Дятькове местных жителей возмутило безобразие около церкви
Рекламный баннер около храма испортил настроение жителям Дятькова, информация об этом 24 декабря появилась в одной из соцсетей.
Автор поста спросил у подписчиков, мол, за что чиновники ненавидят многострадальную малую Родину.
«Дать разрешение разместить рекламу таким образом, чтобы испортить вид на единственную достопримечательность, города могли, извините за грубость, только …. На храм прилепите ещё какой-нибудь баннер и радуйтесь», - поделился автор публикации.
Некоторым подписчикам «безобразие» тоже не пришлось по душе.
Еще одни написали:
«Не переживайте бизнес священников не пострадает».
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