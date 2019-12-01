В Фокинке у Дворца культуры появилась «автоелка»

Жительница Брянска пожаловалась на ситуацию, которая сложилась около Дворца культуры в Фокинке, информация появилась 24 декабря в одной из соцсетей.

Речь идет о новогодней елке на площадке возле ДК, к ней, по словам автора публикации Юлианы Мехедовой, не подойти из-за автомобилей.

«Автостоянка прямо на дворце! К ёлке не подойти! Зачем её ставили и для кого?» - спросила с возмущением горожанка.

«Брянская «автоёлка». Некоторые умудряются даже под ветки авто ставить при наличии в 20-30м свободных парковочных мест. Слева от входа в ДК висит знак - остановка и стоянка запрещена, но даже там ежедневно паркуются около десятка автомобилей. Около ёлки не обустроено никакой зоны безопасности», - добавил Сергей Лысёнков.