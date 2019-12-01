В брянских школах нет подростков-наркоманов

Брянские власти провели совещание на тему профилактики наркомании среди подростков, на нем подвели итоги проведенных в 2019 году в местных школах профосмотров и социально-психологического тестирования.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тесты на употребление наркотиков продолжались в течение февраля-марта, ими охватили свыше 15 тыс учеников 59 школ. Возраст опрашиваемых подростков от 13 до 18 лет. В сентябре провели онлайн-опрос среди 15,5 несовершеннолетних.

Кроме этого, были оранизованы медпрофосмотры, в них участвовали 1, 2 тыс школьников из пяти учреждений образования.

Мероприятия проводились на добровольных началах по письменному согласию. Результаты исследования порадовали – среди учеников наркоманов не обнаружили.