Брянцу испортила настроение плесень

Неудачный завтрак испортил предпраздничное настроение жителю Брянска, виной всему стала пицца, информация появилась в одной из соцсетей 24 декабря.

Брянец Павел Наумов говорит, купил итальянское блюдо в местном заведении.

«Разогрели в микроволновке, а после увидели плесень на каждом куске. И запах отвратительный. Куда обратиться, чтобы этот магазин проверили. Не первый раз там такое», - спросил Павел у подписчиков.

Мужчине порекомендовали написать заявление в Роспотребнадзор, там примут меры.

Некоторые горожане посоветовали брянцу печь пиццу самому, тогда настроение всегда будет замечательным.