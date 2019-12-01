Жители Брянска могут прогуляться по зимнему Кургану Бессмертия

Брянцы имеют возможность в предновогодние и праздничные дни по-настоящему насладиться зимними прогулками на Кургане Бессмертия.

Несмотря на то, что на улице снега нет, в горнолыжном комплексе «Лапландия» его хватит на всех любителей зимних видов спорта – его создают искусственным путем.

Горожане и гости Брянска могут выбрать забаву по душе: ватрушку, сноуборд, коньки, горные и беговые лыжи – все это можно приобрести в пунктах проката спортивного инвентаря.

После активного отдыха посетителей ждет уютное кафе с горячим кофе и чаем.