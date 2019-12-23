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Брянская канатная фабрика выставлена на продажу

Опубликовано Сегодня, 07:00

В областном центре продают бывшую канатную фабрику купца Мартынова, которая расположена около автовокзала.

Об этом свидетельствует баннер, который появился на стене. На нем уже есть контактные данные.

Здание из кирпича постройки второй половины 19 века, это образец промышленного объекта в стиле эклектика. Уже пару десятилетий он разваливается.

В 2018 году владелец выделил деньги на ремонт, и специалисты разработали проект. Затем все поменялось, хозяин решил продать дом.

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