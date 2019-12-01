Раздетый брянец попал в объектив

Мужчина в футболке попал на фотокамеру в областном центре 24 декабря, информация появилась в одной из соцсетей.

На снимке запечатлено, что брянец гуляет по улице в летней одежде.

«Вот такое у нас 24 декабря», - сообщил автор снимка.

К слову, в 2019 году погода в Брянске зимой побила рекорд. Днем температура колеблется между 10 и 14 градусами тепла.