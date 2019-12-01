Раздетый брянец попал в объектив
Мужчина в футболке попал на фотокамеру в областном центре 24 декабря, информация появилась в одной из соцсетей.
На снимке запечатлено, что брянец гуляет по улице в летней одежде.
«Вот такое у нас 24 декабря», - сообщил автор снимка.
К слову, в 2019 году погода в Брянске зимой побила рекорд. Днем температура колеблется между 10 и 14 градусами тепла.
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