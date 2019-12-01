Брянские школьники получили новогодние подарки

Мальчики и девочки брянских учебных заведений получили новогодние сладкие подарки от руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского и регионального депутат Госдумы Бориса Пайкина.

К слову, марафон касается, в первую очередь, детей из больших и дружных семей. Особое внимание уделят школьникам из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также детям-инвалидам.

Вручение подарков взяли на себя лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин и депутаты Брянского горсовета Сергей Сенин и Татьяна Горлова. Все происходило в атмосфере утренников.

Активисты Брянского отделения ЛДПР должны посетить многодетные и неполные семьи, школы и детсады.

Всего во время акции презенты получат свыше пяти тысяч детей региона.