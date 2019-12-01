Брянцев ожидает снег

27 декабря в Брянскую область придет настоящая зима, как обещают синоптики, в пятницу выпадет снег.

Кроме этого, прогнозируется небольшой мороз до -2 градусов, правда 29 и 30 числа. А перед выходными, в первый день снега, столбик термометра покажет всего 0.

С 31 декабря по 1 января в области и городе будет +1 и мокрый снег с дождем.

Напомним, в Брянск пришла настоящая весна посреди зимы.