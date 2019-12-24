В Фокинке школьники устроили игры с ракетницами
Опасные игры с петардами и другими видами пиротехники устроила детвора в Фокинском районе 25 декабря.
История произошла около школы №51, в 50 метрах от здания.
Автор публикации говорит, наблюдала ситуацию из окна.
«Дети стреляли друг в друга ракетницами с более близкого расстояния. Было очень страшно! Причем никто их не останавливал», - объяснила горожанка и добавила, что кричать им не имело смысла, поскольку расстояние было приличным.
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