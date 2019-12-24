В Новозыбкове осужден 63-летний автомобилист, по вине которого покалечилась дама

Суд Новозыбкова приговорил к году заключения 63-летнего местного жителя, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего пострадал человек.

Прокурор поддержал обвинение.

Кроме этого, виновного оштрафовали на 200 тыс рублей в счет возмещения потерпевшей стороне морального вреда.

Само ДТП случилось днем 18 октября 2018 года. Водитель, управляя автомобилем, сбил женщину, переходившую проезжую часть. В итоге пострадавшая получила тяжелые травмы.