Брянская «Чистая планета» попала в десятку лучших в России
Итоговую пресс-конференцию на тему первого года реализации «мусорной реформы» провел региональный оператор «Чистая планета».
Мероприятие прошло в БГИТУ. В зале заседаний ученого совета собрались эксперты в сфере экологии, руководство регионального оператора и вуза, волонтеры и журналисты.
По словам заместителя начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Натальи Петросовой, региональный оператор отлично показал себя в этом году и вошел в десятку лучших в РФ. Несмотря на достижения, профильный департамент строго наблюдает за АО «Чистая планета» и будет продолжать это делать и дальше.
У АО «Чистая планета» сложились деловые отношения с БГИТУ. Польза от сотрудничества видна в исследованиях, которые касаются раздельного сбора мусора, проведении просветительских мероприятий в школах и высших учебных заведениях.
По словам гендиректора Владимира Чашникова, в 2019 году в Комаричах запустили мусоросортировочный комплекс, а в следующем при своевременном выделении земельных участков будет возведен и открыто еще пять мусоросортировочных комплексов: в Новозыбкове, Трубчевске, Жуковке, Сураже и Климово.
«Что касается реализации проекта раздельного сбора отходов, то мы будем продолжать устанавливать специальные контейнеры для вторсырья и постепенно вводить раздельный сбор теперь уже не только в Брянске, но и в области. Предусмотрены также мобильные пункты платного приема, когда специальная машина будет приезжать в населенные пункты и забирать картон и пластик у населения за деньги», - объяснил Чашников и добавил, что и дальше «Чистая планета» будет усиленно работать в этом направлении.
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