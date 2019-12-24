Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянская «Чистая планета» попала в десятку лучших в России

Опубликовано Сегодня, 10:54

Итоговую пресс-конференцию на тему первого года реализации «мусорной реформы» провел региональный оператор «Чистая планета».

Мероприятие прошло в БГИТУ. В зале заседаний ученого совета собрались эксперты в сфере экологии, руководство регионального оператора и вуза, волонтеры и журналисты.

По словам заместителя начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Натальи Петросовой, региональный оператор  отлично показал себя в этом году и вошел в десятку лучших в РФ. Несмотря на достижения, профильный департамент строго наблюдает за АО «Чистая планета» и будет продолжать это делать и дальше.

У АО «Чистая планета» сложились деловые отношения с БГИТУ. Польза от сотрудничества видна в исследованиях, которые касаются раздельного сбора мусора, проведении просветительских мероприятий в школах и высших учебных заведениях.

По словам гендиректора Владимира Чашникова, в 2019 году в Комаричах запустили мусоросортировочный комплекс, а в следующем  при своевременном выделении земельных участков будет возведен и открыто еще пять мусоросортировочных комплексов: в Новозыбкове, Трубчевске, Жуковке, Сураже и Климово.

«Что касается реализации проекта раздельного сбора отходов, то мы будем продолжать устанавливать специальные контейнеры для вторсырья и постепенно вводить раздельный сбор теперь уже не только в Брянске, но и в области. Предусмотрены также мобильные пункты платного приема, когда специальная машина будет приезжать в населенные пункты и забирать картон и пластик у населения за деньги», - объяснил Чашников и добавил, что и дальше «Чистая планета» будет усиленно работать в этом направлении.

Фото
 560
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянская «Чистая планета» поделится опытом «реформы чистоты»
  • В Брянске фильм «Урок экологии» набрал более миллиона просмотров в YouTube
  • Улучшаем экологическое состояние Брянска вместе!
  • В брянских «Ладушках» теперь знают о раздельном сборе мусора
  • «Чистая планета» побеседовала с брянскими школьниками на тему экологии
    • Новости регионов
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
    17:05:59 25-12-2019
    В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.
    Вкус старины
    13:05:41 25-12-2019
    Какое оно, новогоднее застолье по-смоленски? Мало кто из смолян готов с ходу назвать блюда местной кухни, но это вовсе не значит, что их нет. Чтобы собрать старинные рецепты, Ирина Флиманкова организовала целую экспедицию по районам области. В результате получилась книга - гастрономический справочник «Вкусная Смоленщина». «АиФ-Смоленск» выбрал из неё рецепты, которые отлично подойдут к праздничному столу.
    Умные сети
    12:57:19 25-12-2019
    Электросетевое хозяйство проходит цифровую трансформацию. Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский на пресс-конференции рассказал об успехах, достигнутых компаниями в текущем году, и планах на будущее, а также цифровой трансформации электросетевого комплекса.
    Встречаем Новый год
    12:54:42 25-12-2019
    Куда пойти в преддверии праздника и на больших выходных? «Включить» новогоднее настроение, а также не заскучать во время восьмидневных выходных смолянам помогут праздничные программы, которые подготовили артисты и сотрудники музеев.
    С иголочки
    12:51:59 25-12-2019
    Где купить ёлку и куда её деть после Нового года? В 2020 г. смоляне, которые любят наряжать на праздник натуральную ёлку, могут не корить себя за неэкологичное поведение. Впервые у них появилась возможность сдать ёлки на переработку.
    Железнодорожники провели урок по безопасности для детей и их родителей в школе города Смоленска
    17:20:22 24-12-2019
    В преддверии зимних каникул железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели открытый урок по безопасности для детей Открытой (сменной) школы №1 города Смоленска, в котором приняли участие их родители и преподаватели. В этот период подростки проводят больше времени на улице, при этом не всегда контролируются взрослыми.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:54
    Брянская «Чистая планета» попала в десятку лучших в России
    Сегодня, 09:54
    В Клинцах из военной части совершен побег
    Сегодня, 09:00
    В Новозыбкове осужден 63-летний автомобилист, по вине которого покалечилась дама
    Сегодня, 08:00
    В Фокинке школьники устроили игры с ракетницами
    Сегодня, 07:00
    Недалеко от Белых Берегов случилось серьезное ДТП
    Вчера, 17:01
    На Комсомольской в Брянске замечены «автохамы»
    Вчера, 16:42
    Брянцев ожидает снег
    Вчера, 15:30
    Брянские школьники получили новогодние подарки
    Вчера, 14:01
    Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства в Клинцах
    Вчера, 13:15
    На Калинина в Брянске автоледи на иномарке снесла столб
    Вчера, 12:45
    В Брянске на Мичурина иномарка слетела в кювет
    Вчера, 11:33
    Брянские семьи посетил депутат облдумы Сергей Антошин
    Вчера, 10:53
    На проспекте Станке Димитрова в Брянске две легковушки вступили в «битву»
    Вчера, 09:56
    На Калинина в Брянске образовался затор
    Вчера, 09:00
    Раздетый брянец попал в объектив
    Вчера, 08:00
    В Клинцах произошло жестокое преступление
    Вчера, 07:00
    Брянская канатная фабрика выставлена на продажу
    24-12-2019, 17:01
    Возбуждено уголовное дело по факту серьезной аварии в Сельцо
    24-12-2019, 16:01
    В Фокинке у Дворца культуры появилась «автоелка»
    24-12-2019, 15:01
    В брянских школах нет подростков-наркоманов
    24-12-2019, 14:01
    Брянцу испортила настроение плесень
    24-12-2019, 13:54
    Жители Брянска могут прогуляться по зимнему Кургану Бессмертия
    24-12-2019, 12:42
    В Дятькове местных жителей возмутило безобразие около церкви
    24-12-2019, 12:30
    Подростки из брянских колоний побывали на фабрике елочных игрушек
    24-12-2019, 12:19
    Владелец сети брянских строительных магазинов заплатит более 100 тыс долга
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:11
    Новогодняя «Песчаная сказка» в канун Нового 2020 года! 
    Вчера, 19:34
    Двухэтажные поезда «Иван Паристый» запустили между Москвой и Брянском
    Вчера, 17:17
    23 января 2020 года в 19.00 на сцене к/з «Дружба» Брянской областной филармонии состоится премьера зажигательной комедии «СУПЕРSTARS»
    Вчера, 16:46
    «Хрустальный город». В Дятькове открыли первую очередь туристско-рекреационного кластера
    Вчера, 13:16
    Сырное «золото» Олега Сироты
    Актуальные темы
    Общество На дорогах
    На улице Советской в Брянске делают тротуар
    Новости Общество
    В Брянске около учебного заведения раздавали «снюсы»
    Новости Общество
    Жители Брянска могут прогуляться по зимнему Кургану Бессмертия
    Новости Общество
    В Дятькове местных жителей возмутило безобразие около церкви
    Общество Происшествия Новость дня
    В Клинцах произошло жестокое преступление
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год

    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. 

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    Двухэтажные поезда «Иван Паристый» запустили между Москвой и Брянском

    Двухэтажные поезда «Иван Паристый» запустили между Москвой и БрянскомСегодня между Москвой и Брянском АО «ФПК» (компания-перевозчик в дальнем следовании, дочернее общество ОАО «РЖД») запустила новые двухэтажные поезда «Иван Паристый». По сравнению с одноэтажными вагонами количество мест в двухэтажных составах практически в 2 раза больше.
    МРСК новости
    Сотрудников Брянскэнерго поздравили в Правительстве Брянской области с профессиональным праздником

    Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.