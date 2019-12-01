В Фокино 20-летнего парня осудили за экстремистские фото в соцсети

Дятьковский горсуд признал виновным в призывах к экстремизму 20-летнего молодого человека.

Как выяснилось во время следствия, парень опубликовал на своей странице в соцсети для общего просмотра фотографии, которые побуждают к насильственным действиям в отношении лиц, выделяемых по национальному и религиозному признаку.

В судебном заседании он полностью признал вину.

Теперь ближайшие пять лет молодой человек проведет в заключении. Кроме этого, его на год лишили права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов. Наказание отбудет в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.