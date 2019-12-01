В Брянске на водоеме заметили странное создание

Странное создание на пруду в областном центре попало в объектив фотокамеры, информация появилась в одной из соцсетей 26 декабря.

Речь идет о птице, похожей на чомгу.

«Народ, куда её приютить? Помогите распространить. Очень жалко птицу», - поделился автор публикации Дмитрий Курган.

Некоторые подписчики порекомендовали брянцу отдать пернатого в почепский приют «Крылья мира» либо в мини-зоопарк Новозыбкова.

Справка. Чомга или большая поганка – птица отряда поганкообразных. Обитает в озерах и прудах всей Евразии.

У нее трехцветная окраска размером с утку, есть удлиненный острый клюв. Нижняя часть тела шелковисто – белая, бока рыжие, спина черная.

Мясо у птицы невкусное, с неприятным запахом, поэтому название оскорбительное. Пернатое необычное, строит удивительные гнезда.