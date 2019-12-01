Брянцы обсудили «конец света» на Новосоветской

Очередная мусорка в Брянске попала в объектив фотокамеры одного из очевидцев 26 декабря.

Информация опубликована в местном паблике соцсети.

Речь идет о бытовых отходах около мусорных контейнеров на Новосоветской.

«На Новосоветской две помойки не хватало, сейчас одну убрали, и стало совсем все плохо», - поделилась автор публикации Наталья Кунина.

«С частного сектора меньше бы носили мусор к общагам, и все норм было бы!» - прокомментировала Екатерина Васильева.