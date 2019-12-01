Жителей Брянска ожидает непогода
Облачность с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидает брянцев 27 декабря.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, местами будет туман, на дорогах – гололедица.
Ветер прогнозируется восточный, скорость – 3-8 метров в секунду.
Ночью столбик термометра будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем от -1 до +4.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Сегодня между Москвой и Брянском АО «ФПК» (компания-перевозчик в дальнем следовании, дочернее общество ОАО «РЖД») запустила новые двухэтажные поезда «Иван Паристый». По сравнению с одноэтажными вагонами количество мест в двухэтажных составах практически в 2 раза больше.
Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.