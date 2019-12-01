В Брянске представители СМИ запустили социальную акцию

Акция «Я – журналист» стартовала в Брянске накануне Дня печати, ее инициировали журналисты.

Для участия в мероприятии необходимо опубликовать видео и фото, которое демонстрирует принадлежность к профессии. Кроме этого, ролик и снимок надо разместить в соцсети и оформить хештегом #яжурналист.

В качестве дополнения можно указать название своего издания, радио либо телеканала, блога, телеграмм-канала.

Принять участие могут коллеги, которые по разным причинам ушли из журналистики, однако до сих пор желают писать, снимать. Начинающие акулы пера тоже приглашаются к акции.