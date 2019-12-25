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На улицах Литейной и Бежицкой в Брянске обновят освещение

Опубликовано Сегодня, 08:00

В 2020 году в областном центре продолжат замену уличных фонарей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в скором времени приведут в порядок освещение на улицах Челюскинцев, Фокина. Новые линии построят на Шоссейной, Сталелитейной.

Старые светильники заменят на новые на Литейной, Бежицкой и многих других.

Во время заседания комиссии по вопросу безопасности дорожного движения обсудили также вопрос замены светильников на пешеходных переходах.

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