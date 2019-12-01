Брянские ели и сосны украсят новогодние праздники в других областях России

Сотрудники Россельхознадзора проверили более 100 партий – 80 тыс новогодних деревьев перед отгрузкой в другие регионы страны.

Проверка показала: в брянских елях и соснах возбудителей болезней и растений не обнаружили.

Здоровые деревья отправили в Курскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым и столицу России.

Параллельно с этим в Брянский регион из карантинных фитосанитарных зон Пермского края для реализации ввезли более 1000 елей и сосен, все они сопровождались карантинными сертификатами, которые подтверждают фитосанитарную безопасность.

Помимо этого, специалисты Россельхознадзора проконтролировали свыше четырех тысяч деревьев, поступивших в Россию из Норвегии, Польши и Дании, во всех них также вредителей не нашли.