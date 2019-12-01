Под Суземкой ликвидировали 125 кило красной икры
Пограничники на минувших выходных недалеко от села Алес Суземского района нашли пять пенопластовых коробок с ведрами, наполненными икрой.
Продукцию предоставили сотрудникам Россельхознадзора для ветконтроля.
Специалисты выяснили, на одной из коробок, судя по маркировке, находилась зернистая икра лососевых рыб, производителем которой была указана фирма «Алык» из Камчатского края.
При этом на груз не было ветеринарных и других сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность.
Помимо всего прочего, не соблюдался температурный режим хранения и транспортировки.
25 декабря икру утилизировали на «Унечском ветсанутильзаводе».
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