Директора брянской школы привлекли к ответственности

Прокуратура Фокинского района выявила нарушения закона о противодействии коррупции в «Средней общеобразовательной школе № 36 имени Юдина Г.Л.».

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, нарушения допущены при приеме на работу экс-госслужащего в сентябре 2019 года. Известно, что мужчина занимал должность в областном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Директор школы не сообщил департаменту об этом в течение 10 дней. В итоге прокурор внес представление на руководителя общеобразовательного учреждения, а также завел административное дело.