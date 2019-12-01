Брянец предстанет перед судом за торговлю подделкой

Брянский суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака.

Как выяснили следователи, индивидуальный предприниматель заранее знал, что продукция, которую он приобрел с товарными знаками ««MICHAEL MICHAEL KORS», «Christian Louboutin», «Adidas», является подделкой (речь идет о 48 сумках, трех рюкзаках, девяти клатчах). Несмотря на это, брянец продавал их в одном из торговых центров города.

В итоге правообладатель получил ущерб в 500 тыс рублей.

По закону злоумышленнику «светит» до двух лет заключения.