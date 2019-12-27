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В Брянске задержан хулиган-«террорист» в местном баре

Опубликовано Сегодня, 20:26

Сотрудники Росгвардии задержали на улице Литейной в областном центре хулигана, который устроил в местном развлекательном заведении скандал.

История случилась в баре. Хмельной клиент сперва поссорился со своей девушкой, а потом стал угрожать ей пневматическим пистолетом. Когда сотрудники заведения решили вмешаться в конфликт, начал высказывать угрозы им.

На место вызвали росгвардейцев, последние задержали его и передали правоохранителям.

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