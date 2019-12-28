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В Советском районе изуродовали источник

Опубликовано Сегодня, 07:00

29 декабря в одной из соцсетей опубликовали фотографии, на которых запечатлен разрисованный источник около улицы Фокина Советского района.

По словам горожан, это дело рук неизвестных вандалов.

«Скоро крещение. Родник около ул. Фокина. Ужас!» - прокомментировал автор публикации.

Подписчики пришли в ужас от увиденного. Многие призвали приобщить к этой истории правоохранителей, чтобы те нашли и наказали хулиганов.

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