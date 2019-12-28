Осужден брянец, жестоко расправившийся с собутыльником

Советский райсуд приговорил к девяти годам заключения колонии особого режима 36-летнего местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, из-за чего случилась смерть.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Инцидент случился 14 апреля 2019 года. Обвиняемый в пьяном состоянии поссорился с собутыльником, во время конфликта избил его не менее трех раз кулаками и тридцати двух - деревянной палкой по голове и телу. В итоге последний получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Помимо прочего, фигурант, который ранее подвергался административному наказанию за кражу, с 22 марта по 15 апреля снова совершил четыре мелких хищения продуктов питания и магазинов «Журавли» и «Пятерочка», два преступления пресекли сами продавцы.

Злоумышленник вину признал.