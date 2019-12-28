Житель Ростова попался в Брянске на «закладках»

29-летний житель Ростова ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима, его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков с использованием сети Интернет.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме этого, мужчину оштрафовали на 400 тыс рублей.

Как выяснило следствие, в мае 2019 года брянец, будучи участником преступной группы, сбыл с помощью «закладок» синтетические наркотики в областном центре и Калуге.

Во время задержания правоохранители изъяли у него, а также в местах закладок более 840 граммов мефедрона и свыше 35 граммов метадона.