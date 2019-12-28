Жительница Брянска пришла в ужас от цен на молочку

Цены на молочные продукты к Новому году зашкаливают, об этом в одной из соцсетей сообщила жительница Брянска.

Дама говорит, подошла к витрине одного из магазинов, и ее охватил шок, поскольку литр молока теперь стоит 86 рублей, точнее не кило, а 0,9.

«Меня поражает спокойствие наших граждан. Бедные пенсионеры и матери одиночки», - пожаловалась автор публикации.

Стоимость молочных продуктов обсудили и подписчики. Некоторые заверили, что есть торговые точки, где молоко продается немного дешевле. К примеру, фермеры просят по 40-50 рублей за литр.