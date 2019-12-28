У жительницы Брянска испортилось настроение из-за детской колбасы

Детская колбаса испортила предпраздничное настроение жительнице Брянска, информация об этом появилась 30 декабря в одной из соцсетей.

Алина Щербакова написала, что купила продукт в местном магазине. Когда разрезала батон колбасы, пришла в ужас от невероятно отвратительного аромата и ужасной слизи внутри.

«Серьезно детская? Внутри слизь и запах», - отметила дама.

На фото видно цену продукта – 135 рублей. Подписчики спросили у автора, мол, она считает, что за такую стоимость должна быть нормальная колбаса.

«Нормальное мясо 350р стоит. Естественно, ее делают из отходов», - прокомментировал Михаил Макушин.