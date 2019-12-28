У жительницы Брянска испортилось настроение из-за детской колбасы
Детская колбаса испортила предпраздничное настроение жительнице Брянска, информация об этом появилась 30 декабря в одной из соцсетей.
Алина Щербакова написала, что купила продукт в местном магазине. Когда разрезала батон колбасы, пришла в ужас от невероятно отвратительного аромата и ужасной слизи внутри.
«Серьезно детская? Внутри слизь и запах», - отметила дама.
На фото видно цену продукта – 135 рублей. Подписчики спросили у автора, мол, она считает, что за такую стоимость должна быть нормальная колбаса.
«Нормальное мясо 350р стоит. Естественно, ее делают из отходов», - прокомментировал Михаил Макушин.
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