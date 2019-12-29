Брянская «Чистая планета» будет работать во время новогодних праздников

У областного оператора «Чистая планета» нет выходных и даже новогодних праздников, представители этой компании работают 365 дней в году.

Встреча 2020 года не является исключением. Работа перевозчиков, которые занимаются вывозом мусора, будет контролироваться каждый день.

«В новогодние праздники объем отходов увеличивается, и компаниям, занимающимся транспортированием ТКО, придется работать в усиленном режиме. А нам усиленно их контролировать!» – заверил генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

По словам гендиректора, мусоровозы имеют системы ГЛОНАСС, но, если контейнеры будут переполнены или нарушится график вывоза мусора, лучше сообщить об этом областному оператору по номеру 8(4832) 606-444.