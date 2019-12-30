Брянцы в шоке от «детских» тарифов в такси

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на подскочившие цены на «детский» тариф в местных такси.

Информация появилась 31 декабря. Речь идет о «Яндекс. Такси».

Автор публикации сообщил, что стоимость поездки в транспорте с использованием детского кресла поднялась более чем в два раза.

Большая часть подписчиков стала на сторону водителей, которые вынуждены активно работать в праздничные дни, когда все остальные отдыхают.