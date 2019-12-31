В Брянске внезапно закрыли большой каток

2 января в областном центре, в роще Соловьи, открыли и сразу же закрыли огромный каток.

Причина – лед не выдержал до вечера. Работать объект начал с одиннадцати утра. Его плоадь более пяти тысяч квадратов. Речь идет о катке «Лапландии».

После повторного открытия посещение будет платным. Безлимитное катание – 200 рублей. Помимо этого, отдельно здесь можно взять на прокат коньки.