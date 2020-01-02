Брянская «Чистая планета» создает в городе праздничную атмосферу

овогодние выходные дни для брянской «Чистой планеты» - это не просто выполнение обязанностей в плане чистоты, но создание праздничной атмосферы.

Для поднятия торжественного настроения водители мусоровозов, забирающие из спецконтейнеров отходы для вторичной переработки, выезжают на маршрут в ярких колпаках.

Гендиректор Владимир Чашников говорит, что люди, увидев сотрудников в таком наряде, улыбались и благодарили за работу.

«Водители, в свою очередь, отмечают, что работать новогодними волшебниками им нравится. Хотя волшебство создаем, конечно, не мы, а сами брянцы, которые поддерживают чистоту вокруг и сортируют отходы», - отметил Чашников и добавил, что благодарен горожанам, которые поддержали реформу в 2018 году и выбрасывали макулатуру и пластиковые бутылки в специальные контейнеры.

Генеральный руководитель «Чистой планеты» выражает надежду, что в 2020-м людей, которые заботятся о природе, будет больше.