В Фокинке на 32-летнего брянца совершено нападение

3 января в Фокинском районе Брянска случилось преступление, напали и изрезали ножом мужчину.

Инцидент произошел ночью около дома №32 на улице Белорусской.

По словам автора публикации в одной из соцсетей, избитому и получившему три ножевых ранения парню 32 года.

Очевидцы говорят: молодому человеку повредили печень, кроме этого, у него гематомы, ушибы, сейчас он в больнице. Пострадавший в коме.

Автор поста просит помочь в поиске преступников.