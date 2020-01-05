В Фокинке «веселая» парочка устроила скандал в местном кафе

6 января в областном центре на улице Волочаевской в местном развлекательном заведении случилась неприятная история – информацию через «тревожную кнопку» получили сотрудники Росгвардии.

Об этом сообщили в профильном управлении.

Суть инцидента в том, что 50-летняя дама и 43-летний мужчина начали оскорблять официантов кафе, бить посуду, портить имущество.

Работникам ничего не оставалось, как позвонить правоохранителям.

На место прибыла Росгвардия, но нарушителей и этот факт не остановил, хулиганы начали агрессивничать и по отношению к ним.

Дебоширы уже в отделении.