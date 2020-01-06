В Брянске появился магазин-фантом

7 января в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Брянске есть магазин-призрак.

Речь идет о торговой точке по продаже запчастей для автомобилей.

Один из подписчиков паблика предупредил, что в этом магазине ничего нельзя заказывать, ибо там один обман.

Кроме этого, заверил еще один очевидец, никакого объекта по этому адресу нет.