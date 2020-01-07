Брянцев удивила «снежная королева» у маршрутчика-эстета

Водитель маршрутки №31, которая курсирует в Володарке, приятно порадовал пассажиров, информация появилась в одной из соцсетей 8 января.

Автор публикации, решивший не называть своего имени, заметил, что особенно удивила красота на окнах транспорта: снежинки, вырезанные из бело-голубой бумаги, и образ снежной королевы.

«Спасибо за такую красоту, за поднятое настроение и за хорошее отношение водителя к пассажирам», - поделился брянец.