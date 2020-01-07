Жильцы дома на Медведева в Брянске снова с отоплением

Жителям высотки улицы Медведева областного центра наконец дали тепло.

Информация о том, что люди в квартирах замерзли, поскольку батареи стали холодными, появилась в одной из соцсетей 7 января.

По сведениям РИА «Стрела», в этой беде виноватой оказалась управляющая компания, которая обслуживала дом.

К счастью, ситуация решена, на месте поработали профильные специалисты. Теперь в жилищах брянцев снова есть отопление.