В Дятькове дама забыла о прописке в своем доме детей

Прокуратура Брянской области проверила, насколько исполняется закон о дополнительных мерах господдержки семей, у которых есть дети, при распоряжении деньгами материнского капитала.

Во время проверки выяснилось, что в 2009 году семья приобрела дом с помощью материнского капитала. Жилище оформили на мать и отца. Они обязались прописать своих несовершеннолетних детей. Вскоре кормилец семейства скончался, а женщина этого так и не сделала.

К делу приобщилась прокуратура.

В пресс-службе ведомства объяснили, что в суд уже подан иск о признании долей детей в праве собственности на жилье. Документ удовлетворен.