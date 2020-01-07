В Дятькове дама забыла о прописке в своем доме детей
Прокуратура Брянской области проверила, насколько исполняется закон о дополнительных мерах господдержки семей, у которых есть дети, при распоряжении деньгами материнского капитала.
Во время проверки выяснилось, что в 2009 году семья приобрела дом с помощью материнского капитала. Жилище оформили на мать и отца. Они обязались прописать своих несовершеннолетних детей. Вскоре кормилец семейства скончался, а женщина этого так и не сделала.
К делу приобщилась прокуратура.
В пресс-службе ведомства объяснили, что в суд уже подан иск о признании долей детей в праве собственности на жилье. Документ удовлетворен.
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