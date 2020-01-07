81 миллион потратят в Почепе на новый детский садик

Если говорить об итогах прошедшего 2019 года, то Брянская область в вопросе открытия новых мест в детских садиках оказалась среди лидеров.

К примеру, только в одном областном центре появилось более 1500 допмест для дошкольников.

Запустили в работу четыре детских сада, 7 ясельных пристроек. Не меньше учреждений открыли в районах.

В 2020 году объект введут в эксплуатацию на Романа Брянского. 270 мест появится в крупном дошкольном заведении в районе старого аэропорта.

Помимо этого, возведут детсад в Почепе, планируется 75 мест. На объект пойдет порядка 81 млн рублей.