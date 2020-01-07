В Брянске 272 семьи получили жилищные сертификаты

352 семьи в 2019 году в областном центре улучшили свое жилищное положение. Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, из бюджета на это выделили 561, 7 млн рублей.

Это, по словам экспертов, в дважды больше, нежели в 2018-м.

272 семьям дали жилищные сертификаты на 480, 3 млн рублей. Большая часть из этих людей – переселенцы из зоны Чернобыля.

15,3 млн рублей на улучшение жилищных условий дали 16 молодым многодетным семьям. Еще 13 - предоставили квартиры согласно договору социального найма.

23 новые квартиры на 32, 7 млн получили граждане, у которых серьезная форма хронических болезней.

28 квартир на 33, 4 млн рублей дали детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.