В Дятькове стартует зимняя серия гонок ралли-спринт «У мастера»

Первый этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV 11 и 12 января состоится в Дятькове.

Как объяснили организаторы на официальной странице мероприятия в одной из соцсетей, порядок заездов на 11 число такой: номинация Леди; класс ATV; класс 2000; класс 1400; класс 1600.

12 января планы относительно заездов следующие: класс свободный; класс 1400 спорт; класс 1600 спорт; класс 4х4.

Дятьковский автомобильно-спортивный клуб «Мастер» при поддержке местной администрации является организатором соревнований.

На зимней серии гонок ралли спринт «У мастера» в категории АТВ проведут кубок STELS, генеральный спонсор и партнёр - магазин STELS ЦЕНТР.

Страховка и защитные шлемы во всех категориях обязательны. Перед тем, как принять участие, надо заполнить регламент и заявку.

Место проведения: село Слободище Дятьковского района.

Напомним, в Дятькове начинается зимняя серия ралли-спринта.