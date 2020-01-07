Ушел в отставку глава брянского КРУ

В брянском контрольно-ревизионном управлении произошли очередные кадровые перестановки. Речь идет о руководителе ведомства Иване Божине.

Начальник уволился. Информация появилась в телеграм-канале «Брянский дневник».

Сведений о том, где он будет работать дальше, пока нет.

«В ближайшее время мы, вероятно, узнаем, кто займет его место», - сообщили в телеграм-канале.