Брянскому бизнесу разрешено вести торговлю на 130 объектах

130 мест для торговли в нестационарных объектах дали брянским бизнесменам.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в 2019 году исключили 38 мест нестационарной торговли, а также добавили 24 новых.

Кроме этого, профильные специалисты провели восемь аукционов для размещения этих объектов.

Затем 30 мест отвели под вендинговые автоматы, киоски, павильоны, а также специализированные автоприцепы.

100 точек отдали под лотки, палатки, летние площадки, срок размещения – полгода. Брянску от этого прибыль в 10,3 миллионов рублей.