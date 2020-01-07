Брянца заставили лечиться от туберкулеза

Прокуратура Клинцовского района проверила, насколько исполняются требования закона о предупреждении распространения туберкулеза в России.

Во время проверки выяснилось, что у 47-летнего жителя села Коржовка-Голубовка заразная форма туберкулеза. Это, по закону, грубые нарушения.

Мужчина знал, что опасен для окружающих, поскольку распространяет инфекцию, но мер не принял.

В связи с этим прокурор подал в суд иск о том, чтобы гражданина госпитализировали в профильное медучреждение.

Клинцовский городской суд требования прокурора удовлетворил.