Ничейная дорога под Стародубом озадачила прокурора

Прокурор Стародубского района проверил, как соблюдается земельный закон, причиной стало обращение жителя села Демьянки.

Выяснилось, что в населенном пункте есть безхозная автотрасса. Понуровское сельское поселение на кадастровый учет ее не поставило.

По этой причине прокуратура подала в суд административный иск.

Бездействие администрации признали незаконным. У автодороги должен появиться хозяин.