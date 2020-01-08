Для юных брянцев устроили «Новогоднее чудо»
Региональная общественная организация «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» и отделение Общероссийского народного фронта устроили акцию «Новогоднее чудо»: все прошло в канун праздников в детских лечебницах, домах, приютах, многодетных семьях и местах, где пребывают дети, которые нуждаются в паллиативной помощи.
К примеру, в детской городской больнице №1 провели утренник с героями известных сказок: Дедом Морозом и Снегурочкой Викторины, конкурсы, концерт – малышня показала таланты в разных видах искусства.
Тех, кто не смог прийти на праздник, Дед Мороз сам навестил. Не обошли вниманием и пациентов детских поликлиник №1 и №3.
По словам члена регионального штаба ОНФ, президента БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Ларисы Третьяковой, дети, которым пришлось встречать любимое торжество на больничной койке, получили огромный заряд хорошего настроения.
В Карачевский специализированный Дом ребенка прибыла группа «Ларец» фольклорной школы «Калинушка». Детворе вручили новогодние подарки, которые артисты создали своими руками.
Посетили общественники и детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Провели беседу с родителями. К слову, в региональном отделении ОНФ и Ассоциации сестринского персонала Брянщины работают над оказанием помощи таким семьям: выясняют, сколько их, и какая помощь конкретно нужна.
Большой праздник организовали в Губернаторском дворце имени Гагарина. Хоровод вокруг елки с участием сказочных героев создал торжественную атмосферу.
В финале дали спектакль «Двенадцать месяцев» по мотивам известной одноименной сказки, после нее юные зрители получили новогодние подарки: сладкие сундучки и мягкие игрушки.
Лариса Третьякова говорит: «С 2014 года проводим акцию «Новогоднее чудо». Пять лет назад она впервые прошла в Брянской области, эстафету подхватила вся страна. Особенность акции в том, что она нацелена на детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, имеющих проблемы со здоровьем. В этом году на наш призыв откликнулись не только члены штаба и активисты ОНФ, но и органы власти, некоммерческие организации и лучшие творческие коллективы Брянска».
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