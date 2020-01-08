В брянской больнице №2 произошел скандал из-за ребенка

Жительница Володарского района пожаловалась на портале государственных медицинских услуг на качество лечения в больнице №2 – ее ребенка довели до пневмонии.

У малыша, по словам заявительницы, был кашель и насморк. Назначили лечение. Прошел месяц. Результатов в сторону выздоровления не случилось.

Мать отвела сына в областную больницу, там поставили диагноз «гайморит и бронхит, перетекающий в пневмонию».

Малыш госпитализирован.

Горожанка утверждает, что теперь будет посещать только платные медучреждения.

Реакции на жалобу не поступало.