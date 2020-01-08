В сторону Московского проспекта в Брянске случилось «лобовое» столкновение
9 января в Брянске случилось серьезное «лобовое» столкновение, информация появилась в одной из соцсетей.
Инцидент произошел около восьми вечера в сторону Московского проспекта, перед кольцом.
«Авария внизу Болгар. Лобовое», - поделился автор публикации.
«По кольцу летел и не справился с управлением, потому что нет опыта, из-за чего перелетел через бордюр, ну а дальше видно по фото», - прокомментировал Алексей Клищенко.
На снимке запечатлены обе машины, получившие серьезные повреждения. Официальных данных не поступало.
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