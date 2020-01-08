В сторону Московского проспекта в Брянске случилось «лобовое» столкновение

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.

26.12.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1. Ранее у организации действовала оценка А1 от 10.09.2018.

Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" исполнили договор об осуществлении технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО "Полимер", расположенного в г. Десногорске Смоленской области.

2, 7, 13 и 20 января 2020 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь).

Пару-тройку административных дел возбудил смоленский Роспотребнадзор за продажу снюсов. Выяснилось, что вещество реализовали без соответствующих документов.

«По кольцу летел и не справился с управлением, потому что нет опыта, из-за чего перелетел через бордюр, ну а дальше видно по фото», - прокомментировал Алексей Клищенко.

Инцидент произошел около восьми вечера в сторону Московского проспекта, перед кольцом.

9 января в Брянске случилось серьезное «лобовое» столкновение, информация появилась в одной из соцсетей.

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